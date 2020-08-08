شكرا لقرائتكم خبر عن توعية المواطنين بمقار الانتخابات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ أنه شدد على متابعة مقار اللجان الإنتخابيه ،إستعدادا لإجراء إنتخابات مجلس الشويخ، مشيرا إلى أنه وجه بإجراء بروفات على العمليه الإنتخابيه يومي الصمت الإنتخابي، للتأكد من جاهزية كل اللجان لإستقبال الناخبين والمسارات التي تم تحديدها.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بحضور نائبه عمرو البشبيشي واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظه وورئيس غرفة عمليات متابعة الإنتخابات، والعميد أحمد نصار، نائبا عن المستشار العسكري للمحافظه واللواء محمود عناني، مساعد مدير أمن كفرالشيخ والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عزت محروس, وكيل وزارة الشباب والرياضه والمحاسب السيد مسلم, وكيل وزارة التضامن الإجتماعي, والدكتور ناجح غريبه وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد مفتاح, رئيس شركة المياه وروؤساء الوحدات المحليه وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظه.

وكلف المحافظ مديري المديريات خاصة التعليم والشباب والرياضه، والزراعه والصحه ورؤساء المراكز بمراجعة المرافق باللجان للتأكد من جاهزيتها، مع إختيار الدور الأرضي للجان لكبار السن والمعاقين الأولي بالرعايه .