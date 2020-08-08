شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برامج الساعات المعتمدة بألسن عين شمس وشروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للعام الدراسى القادم 2021/2020، تحت رعاية د.محمود المتينى رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتضم برامج الساعات المعتمدة: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، وبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، وبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية.

وينشر ”الخليج 365” للناجحين فى الثانوية العامة نبذة عن برامج الساعات المعتمدة بالكلية وشروط كل برنامج كما يلى :

أولًا : برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية:

- يقدم قسم اللغة الإنجليزية - بالإضافة إلى برنامجه العريق فى الأدب واللغة والترجمة - برنامجًا متخصصًا فى الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة.

- بعد العام الدراسى الثانى فى هذا البرنامج يختار الطلاب ما بين شعبتى الترجمة التحريرية والفورية، وعند اختيار الأخيرة يتعين عليهم اجتياز اختبار لسلامة النطق والحواس.

- صمم البرنامج بشكل متكامل؛ حيث يضم مقررات إجبارية واختيارية تغطى الثقافة والمعلومات العامة، والمهارات اللغوية، والمقررات المتخصصة فى الترجمة واللغويات على أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن.

- عدد ساعات البرنامج 144 ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية

- والبرنامج، يمزج فيها بين التعليم النظرى والتطبيق العملى فى الترجمة، مع التركيز على التعرف على الثقافة والفنون، وإتقان اللغة العربية ولغة أجنبية ثانية، وتعلم مهارات البحث العلمى ؛ مما يسهم فى تخريج طالب قادر على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلية والدولية.

شروط القبول بهذا البرنامج :

1 - اجتياز الامتحان التحريرى والشفوى.

2- اللغة الثانية: اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية.

ثانيًا: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية:

- يقدم قسم اللغة الفرنسية - بالإضافة إلى برنامجه العريق فى الأدب واللغة والترجمة - برنامجًا متخصصًا فى الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة .

- يسعى برنامج الترجمة التحريرية والفورية بشعبتيه (التحريرية) و(التحريرية والفورية) إلى تحقيق التميز والريادة فى إعداد الكوادر من المترجمين فى مجالات الترجمة التحريرية والفورية من الفرنسية وإليها؛ وذلك لخدمة المجتمع والبيئة، ولتلبية احتياجات سوق العمل على الصعيدين القومى والدولى من خلال برنامج ساعات معتمدة ذى معايير أكاديمية عالية قائم على أساليب التعليم والتعلم الحديثة والمبتكرة.

- عدد ساعات البرنامج الدراسى 144 ساعة معتمدة، وتتوزع المقررات فى الخطة الدراسية على ثلاثة متطلبات: متطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات التخصص المتعلقة بالبرنامج (إجباري/اختياري)، وتشمل هذه المقررات ثمانية مقررات لغة عربية وست مقررات لغة إنجليزية، وعدد من المقررات الفرنسية مثل الاستماع والمحادثة والقراءة النشطة ومهارات الكتابة والتدوين والترجمة الصحفية والقانونية والمنظورة والتتبعية والفورية

- يتم التشعيب فى المستوى الثالث بشرط حصول الطالب على نسبة 70% فأكثر فى مقررات الترجمة التتبعية من وإلى العربية والترجمة المنظورة من وإلى العربية.

شروط القبول:

1 - اجتياز الامتحان الشفوى.

2– أن تكون اللغة الثانية هى الإنجليزية.

ثالثًا : برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية:

- يعد قسم اللغة الروسية بكلية الألسن الذى أنشئ فى أكتوبر 1957، أقدم قسم للغة الروسية على مستوى مصر والعالم العربى.

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- يمتلك القسم مدرسة علمية عريقة فى مجال تدريس اللغة الروسية وآدابها تميزه عن الأقسام المناظرة فى الجامعات الأخرى.

- يقدم القسم برنامجا خاصا فى الترجمة المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة علمًا أنه ستبدأ الدراسة فيه اعتبارا من العام الجامعى 2020-2021 .

- يهدف برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية إلى إعداد كوادر محترفة فى الترجمة المتخصصة تكون قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى سواء فى مجال الترجمة التحريرية أو الشفوية

- تجمع الخطة الدراسية لبرنامج الترجمة بين المقررات النظرية والتطبيقات والتدريبات العملية فى مجالات الترجمة السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والعسكرية التى تؤهل الطالب لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل فى هذا التخصص.

- تبلغ عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الليسانس فى الترجمة المتخصصة 144 ساعة مقسمة على أربع سنوات.

وتشتمل المقررات الدراسية على مقررات جامعة تهدف إلى توسيع مدارك وثقافة الطالب فى مختلف النواحى المعرفية، ومقررات كلية تهدف إلى تنمية معارف الطالب فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، ومقررات تخصص تحدد فى السنوات الدراسية المختلفة وفقا لأسس علمية وموضوعية.

شروط القبول:

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.

2 - اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية.

رابعًا: برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية:

- يعد قسم اللغة الصينية بكلية الألسن من أقدم أقسام اللغة الصينية وأكبرها بمصر وإفريقيا والوطن العربى.

- افتتح القسم برنامج "الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية" بنظام الساعات المعتمدة منذ عام ٢٠١٦.

- يبدأ الطالب بتعلم أساسيات النطق وكتابة الرموز الصينية وإتقانها، ثم يتدرج فى الدراسة حتى يصل إلى التخصص الدقيق "الترجمة المتخصصة".

- عدد ساعات البرنامج ١٤٤ ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج تغطى جميع المقررات الإجبارية والاختيارية، بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية بمستويات متقدمة؛ مما يؤهل الطالب للعمل فى جميع المجالات المختلفة التى يتطلبها سوق العمل.

- يحق للطالب بالفرقة الثالثة الإفادة من الاتفاقية المبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة شى نان لدراسة المستوى الثالث بجامعة شى نان بالصين، كما يتيح البرنامج للطالب التدريب على ممارسة اللغة والترجمة عمليًا فى المؤسسات العامة والخاصة التى تحتاج اللغة الصينية، مما يساعد الطالب على اكتساب مهارات العمل الجماعى والبحث العلمى.

- يتيح البرنامج للطالب الاشتراك فى المسابقات الثقافية والفنية ومسابقات الترجمة التى ينظمها الجانب الصينى بالمشاركة مع الجامعات الأخرى على المستوى المحلى والعالمى، ويمنح الفائزين فرصة للدراسة بالجامعات الصينية.

- يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتخصصين فى اللغة الصينية والترجمة المتخصصة.

ويهدف البرنامج لتخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والقومى والعالمى.

شروط القبول:

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.

2- اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية.