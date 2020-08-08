أخبار مصر | مصطفى ثابت: خوض تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات "الشيوخ" تجربة فريدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت: خوض تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات "الشيوخ" تجربة فريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، مساء الجمعة، مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات، بحضور أعضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الخليج 365، ومينا صلاح سكرتير تحرير بالموقع.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الخليج 365، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا دورهم في دعم الحياة السياسية بشكل مختلف، وخلق كوادر شبابية قادرة على صنع اتخاذ القرار، خاصةً وأن خوض التنسيقية لانتخابات مجلس الشيوخ تعتبر تجربة فريدة من نوعها، ستخلق جيلا قادرًا على أن يقود في المستقبل.

وأضاف "ثابت"، أن مجلس الشيوخ يعتبر مجلسًا استشاريًا يدعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما جاء في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب عام 2019 في شكلها النهائي.

وأشار رئيس تحرير بوابة الخليج 365، إلى أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين أصحاب كفاءة عالية، يساهمون في بناء الدولة بخبراتهم العملية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيكون نقطة تحول في مسار الحياة السياسية في مصر.

الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ

هذا، وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر طريقة التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:

- يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.

- يتأكد رئيس اللجنة من هويته.

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- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.

- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.

- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.

- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.

- يوقع الناخب قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.