شكرا لقرائتكم خبر عن «نحو جامعة ريادية».. انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال بالأزهر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جامعة الأزهر، غدا السبت، فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المشرف العام على النادي.

وقال الدكتور يوسف عامر، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذا البرنامج على مستوى الجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مضيفا أنه تم ترشيح ٥٠ طالبا وطالبة من كليات ومعاهد الجامعة البالغ عددها، ٨٧ كلية و١١ معهد فوق متوسط للمشاركة في هذا الأسبوع التدريبي، ضمن رسالة نادي ريادة الأعمال بالجامعة، لتحقيق مفهوم الجامعة الريادة، ونشر ثقافة العمل الحر بين طلابها وخريجيها للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي، لما تتمتع به الجامعة من التأثير المجتمعي البارز لكونها الأكبر في مصر، ويدرس بها ما يقرب من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، التي تنطلق غدا، تحت بعنوان «نحو جامعة ريادية»، بناء على توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لتهيئة البيئة المحفزة والداعمة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار، ونشر أهمية ريادة الأعمال والعمل الحر، وطرح الحلول البديلة للتوظيف وتحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ نحو مجتمع مصري يفكر ويبدع ويبتكر.

وقال الدكتور محمد جلال فرغلي، مدير نادي ريادة الأعمال، إنه سيتم تدريب ٤٣٠٠ طالب وطالبة في البرنامج الذي يبدأ غدا، لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة لابتكار واطلاق مشاريع جديدة وإدارتها بفاعلية وتوفير كل الاحتياجات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن للتدريب تدريب ٢١٠٠ طالب وطالبة من ٤٢ كلية، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا، على أن تكون جميع التدريبات «أونلاين».

وقالت الدكتورة آية محمد، نائب مدير النادي، إنه في نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل نموذج عمل، ليطبق ما اكتسبه من خبرات ومهارات خلال الدورة التدريبية في تنفيذ محاكاة لمشروعات بسيطة بالمشاركة مع زملائه في التدريب، للتأكد من تحقيق المخرجات المرجوة من البرنامج.

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