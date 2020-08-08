شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الاشتراطات والإجراءات الصحية بالمطاعم وإزالة الاشغالات بحي الشرق في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد نعمان علي رئيس حى الشرق ببورسعيد ، اعمال لجنة متابعة الاشتراطات والاجراءت الصحية بالمطاعم و الكافيتريات بنطاق الحى و قامت اللجنة المشكلة من الحي و مديرية الصحة من إدارات مراقبة الأغذية والتفتيش بمتابعة الإجراءات الصحية والتأكد من المواد الغذائية والمشروبات بالكافيتريات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت حملة من إدارة الإشغالات بمشاركة شرطة المرافق في ازالة الاشغالات و الفروشات التي تعيق حركة المواطنين وتوسعة الطريق للمارة وإظهارة بالمظهر اللائق.

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