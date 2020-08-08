قصة أحدث تمثالين انضما لصالات عرض المتحف المصرى الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر المتحف المصرى الكبير فى استقبال القطع الاثرية من مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، والتى سيتم عرضها داخل قاعاته وفقا لأحدث فنون العرض المتحفى عالميا، وكان آخر القطع الاثرية المنضمة إلى المتحف تمثالين ملكيين ضخمين كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم إعادتهم لأرض الوطن ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير. وإليك قصة التمثالان و جولاتهما حول العالم: 1. التمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي. 2. وهما مصنوعان من الجرانيت الوردي. 3. ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي 5 امتار. Advertisements 4. يصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج مقدما قدمه اليسري للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه. 5. أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفاف وتاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام. 6. التمثالين كانا ضمن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015 . 7. تمت عودتهما لمصر بعد موافقة مجلس الوزراء لنقلهما إلى المتحف المصري الكبير . 8. زار التمثالان العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الامريكية. 9. اخر محطة لهما كانت متحف فيرجينيا للفن، الذى يضم 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير.

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