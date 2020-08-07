أجهزة الأمن تبحث عن مرتكبي سرقة منزل الكابتن محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تُكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات سرقة منزل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بأكتوبر.

تلقى قسم شرطة 6 أكتوبر، بلاغا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يفيد بسرقة منزله بمنطقة "حي الأشجار" في السادس من أكتوبر.

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وأضاف الخطيب في بلاغه بأنه فوجئ عقب عودته لمنزله رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات من داخل مسكنه.

وعاين رجال البحث الجنائي منزل الخطيب للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبي الحادث.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.