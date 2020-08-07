تنسيق الثانوية العامة 2020.. قواعد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالهرم بجامعة حلوان عن القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بالجامعة للعام الجامعي 2020 /2021 برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية، وتتضمن هذه القواعد ما يلى:
- ضرورة ملء البيانات وسداد الرسوم وتحديد يوم الاختبار، التواجد حسب اليوم المحدد في تمام الساعة السابعة صباحا على بوابة الكلية من شارع فيصل والخروج من بوابة شارع الهرم.
-ضرورة حلق الطالب شعره رقم 1 وارتداء الكمامة أثناء دخول الكلية وخلال التجول وأداء الاختبارات ماعدا البدنية منها.
-التزام المتقدم بإحضار الزي الرياضي شورت اسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء ومايوه سباحة لاختبار القوام، وقميص ابيض وبنطلون اسود للاختبار الشخصي.
- احضار قلم خاص بالطالب وزجاجة كحول والكمامة وكافة الاحتياجات الشخصية.
- لا يسمح بدخول اي متقدم بعد الساعة العاشرة صباحا لأداء الاختبارات.
-لايقل طول الطالب المتقدم عن 165سم.
-يتم إجراء اختبارات القدرات علي يوم واحد وبحد أقصي علي يومين وتشمل الاختبارات اختبار طبي مبدئي- الطول والوزن- والقوام - واختبارين رياضيين جري 800 م ووثب عريض من الثبات - واختبار مهاري في أحد الالعاب حسب اختيار الطالب- واختبار المقابلة الشخصية ويتم اعلان النتيجة على موقع الكلية.
جدير بالذكر أنه يتوجب على المتقدم المسجل في أحد الاتحادات الرياضية 2019 -2020 وماقبلها ضرورة إحضار اصل الكارنية وصورته واصل وصورة اي شهادة رياضية لتقديمها للجنة الاختبار.
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