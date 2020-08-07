شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ» بالبحيرة.. 7 مُرشحات دون أي لافتات دعائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت «المصرى اليوم» بجولة في عدد من مراكز البحيرة بحثًا عن لافتة لأي من المرشحات بانتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية بمحافظة البحيرة، والتى يبلغ عدد المرشحات فيها 7 سيدات من بين 41 مرشحًا، أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في البحيرة برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، عن خوضهم الانتخابات.

وكشفت الجولة في شوارع مراكز دمنهور، عاصمة المحافظة، عن عدم تواجد أي دعاية لأى سيدة من بين المرشحات السبع، وكذلك الأمر خلال جولة في مركزى إدكو ورشيد، لا توجد أيضًا لافتات لأي من المرشحات على الطريق المؤدي من مركز إدكو إلى مركز دمنهور الذي يمر بمركزى كفر الدوار وأبوحمص.

والمرشحات للمقاعد الفردية بمجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة حسب الترتيب الوارد في كشف المرشحين، هن:

ماجدة حسن عبدالهادى جلاله، مستقلة، باحثة اجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، وتهانى عبدالعظيم عبدالله الشيخ، أخصائى نفسى بالإدارة التعليمية بحوش عيسى، مستقلة، ونبيلة على عطية عوض، خبير اجتماعى بمحكمة الأسرة في أبوحمص، مستقلة، وهدى علي عطية سلامة، بالمعاش، مستقلة، ومها عبدالمنعم علي حسن التحفة، مدير عام مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، مستقلة، ونهلة عبدالونيس عبدالزين قاسم، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، حزب المؤتمر، وهناء فتح الإله عبدالغفار عبدالرحمن، مدير مدرسة بإدارة التحرير التعليمية، حزب حماة الوطن.

انتخابات الشيوخ فى البحيرة

انتخابات الشيوخ فى البحيرة

انتخابات الشيوخ فى البحيرة

انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة تخلو من لافتات دعاية للسيدات

انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة تخلو من لافتات دعاية للسيدات

انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة تخلو من لافتات دعاية للسيدات