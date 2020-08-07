شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا «انفجار بيروت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة المصرية في بيروت أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات لنقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت إلى أرض الوطن خلال الساعات المقبلة.

وتوجهت السفارة مجددًا بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المواطنين المصريين إبراهيم أبوقصبة، وعلي شحاتة، ورشدي الجمل، ضحايا انفجار مرفأ بيروت، داعين الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.