شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح قبل تنسيق الجامعات 2020 (الرابط وطرق التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انطلاق موسم التنسيق للعام الجامعى 2020/2021، هناك العديد من الأمور التي يجب على الطالب وولي الأمر، معرفتها.

البداية:

• الدخول على رابط تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ عليهhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/

• وذلك باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح.

• تحديد رغباتك من الكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

• بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات يتم إعلان نتائج التنسيق.

• وباستخدام رقم الجلوس والرقم السري يمكنك معرفة نتيجة التنسيق والكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح وبها اسم كليتك.



تنسيق الجامعات 2020:

قد كشفت شرائح مجاميع الناجحين في الثانوية العامة هذا العام، والبالغ عددهم ٤٩٠ الف و٣٢٢ طالبا، حصول ٨٨ ألفا و٢٥٨ طالبا على مجاميع تتراوح مابين ٩٥٪‏ إلى أقل من ١٠٠٪‏ بنسبة ١٨٪‏، وذلك قبل إضافة درجات الحافز الرياضي للحاصلين عليه، وهذه الشريحة هي التي تتنافس في المرحلة الأولى على الالتحاق بكليات القمة (الطب – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعى) للشعب العلمية وتقبل هذه الكليات ما يقرب من ٢٤ ألفا بعد زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالطب.

كما يتنافس طلاب الشعبة الهندسية في هذه الشريحة على ١٨ ألف مكان في كليات الهندسة، ويتنافس طلاب الشعبة الأدبية في هذه الشريحة على ٥ آلاف مكان في كليات (الإعلام والاقتصاد والألسن).

وقالت مصادر مطلعة على أنظمة التنسيق إن شرائح مجاميع المتفوقين تيبن وجود ارتفاع في أعداد طلاب الحاصلين على ٩٥٪‏ فأكثر بواقع ١٠ آلاف طالبا تقريبا عن العام الماضى بالشعب الثلاثة، ومن المنتظر أن يقابل هذه الزيادة زيادة في أعداد المقبولين بالعام الجامعى الجديد خاصة في كليات الطب البشرى، وهو ما يشير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة لن يرتفع عن العام الماضى وفقا لمجمع التكرارى لمجاميع الثانوية العامة بالقسمين العلمى والأدبى.

ويحسم هذا الارتفاع المجمع التكرارى للناجحين في الثانوية العامة هذا العام والذى يجرى إعداده في وزارة التعليم العالى ويوضح أعداد الطلاب المشتركين في كل نصف درجة، ووفقا لما سبق من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لقبول طلاب القسم العلمى شعبة العلوم إلى ٤٠٣.٥ درجة بنسبة ٩٨.٤ ٪ بكليات الطب و٤٠٣ درجة بنسبة ٩٨.٢ ٪ بطب الأسنان و٤٠١ درجة بنسبة ٩٧.٨ ٪.

كما أنه من المنتظر أن يستقر الحد الأدنى أو ينخفض ما بين نصف درجة ودرجة للقبول بكليات القطاع الهندسى ومن المرجح ان يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى ٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣،٩٪.

وفى الشعبة الأدبية يتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول ٣٩٥ درجة بنسبة ٩٦.٣٤٪‏ لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و٣٩١.٥ درجة بنسبة ٩٥.٤٩٪ للألسن و٣٨٧ درجه بنسبة ٩٤.٣٩٪‏ للإعلام ويعتمد ذلك اعتمادا كليا على أعداد الناجحين في اختبارات القدرات.

ووفقا لنتائج الثانوية العامة من المتوقع قبول ١٤٥ ألف طالب بالمرحلة الاولى بحد أدني للحاصلين على ٣٩٨ درجة بنسبة ٩٧٪‏ للشعبة العلمية و٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣.٩ ٪‏ ‏ للهندسية و٣٢٨ درجة بنسبة ٨٠ ٪‏ للأدبية.

نصائح قبل تنسيق الجامعات:

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قدم السيد عطا المشرف على أعمال التنسيق بالجامعات، بعض النصائح للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، ومنها:

• يجب التأني عند كتابة الرغبات وكتابة كافة فروع الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، لافتًا إلى أنه يمكن لأحدهم تغيير رغبات طالب مجموعه يمكنه من الالتحاق بكلية الطب لأحد المعاهد.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، مطالبًا الطلاب بضرورة التأكد من هذه الكيانات على موقع التنسيق، وموقع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه الكيانات الوهمية، تقوم بعمل إعلانات مكثفة خلال هذه الفترة، لجذب الطلاب.

• في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

• الكليات المخصصة لاختبارات القدرات هي: «الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية وشعبة المسرح)، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية».