شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب لبناني: 10 مليارات دولار خسائر انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفى اللبنانى صالح حامد، عضو المجلس العربى للتكامل الإقليمى، إن انفجار بيروت بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبنانى والذى يعاني من أزمات كبيرة طوال سنوات.

أضاف صالح حامد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن انفجار بيروت سبب خسائر قدر بـ 10 مليارات دولار، علاوة على الخسائر الكبيرة في الأرقام البشرية.

ووجه الكاتب الصحفى اللبنانى، الشكر لمصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمساعدة لبنان في نكبته الأخيرة، بإرسال مساعدات طبية كبيرة للشعب اللبنانى.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتمع بالمسئولين اللبنانيين في بيروت وأسمعهم كلاما قاسيا لما حدث مؤخرا، وقال لهم إنه يثق في الطبقة الحاكمة في لبنان وسيتم توزيع المساعدات الفرنسية للبنانيين عبر عناصر فرنسية.