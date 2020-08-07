شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادي كفر الشيخ يناشد القيادة السياسية التدخل للإفراج عن معتقلي مصراتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن حكومة الوفاق الليبية بتاريخ 2-11-2019 ألقت القبض على عدد كبير من الصيادين المصريين المتواجدين في ميناء مصراتة.

وأضاف «نصار» في بيان، الخميس، أن «هؤلاء الصيادين يعملون منذ فترة طويلة هناك وقد فوجئوا بالقبض عليهم وإيداعهم بسجن تورمينا التابع لحكومة الوفاق الليبية دون أن يرتكبوا أي جرم أو خطأ يذكر سوى أنهم مصريين فقط ومنذ ذلك التاريخ وأخبارهم انقطعت تمامًا، ويعيش أهالي هؤلاء الصيادين حالة من الحزن الشديد خوفًا على أبنائهم من ناحية ومن ناحية أخرى أنهم هم السند ومصدر الرزق لأسرهم وكل أهلهم لهم أمل في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يترك أبنائهم أبدًا.

وذكر أن الصيادين هم كل من سعد سعد الطنايحي وأحمد محمود غيطاني، ووليد محمد أبوإبراهيم ويوسف إبراهيم أبوزليمة، وسعيد سعيد ابوعتمان وشادي عباده الطنايحي، ومحسن حسن علاء الدين، وممدوح أحمد ابوشاهين، وإسلام محمود شرف وسلامة عبدالدايم، وحمادة سلمان، وعادل سعيد عباس مظاليم، وبدري محمد مرعى.

وقال إن معظم الصيادين الذين جرى القبض عليهم من قرية السكري وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بكفر الشيخ وآخرين من أبوقير بالإسكندرية، مناشدا القيادة السياسية التدخل للإفراج عن هؤلاء الصيادين وإعادتهم إلى أرض الوطن.