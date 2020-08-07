شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الروم الأرثوذكس فى رسالة لبطريرك أنطاكية: نصلى من أجل شفاء جروح بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني للروم الأرثوذكس، رسالة شخصية إلى صاحب الغبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، تتعلق بالمأساة التي أصابت بيروت.

وقال المطران نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، فى بيان، إن البابا ثيؤدروس، أعرب في الرسالة عن دعم غبطته وبطريركية الإسكندرية بأسرها لشعب لبنان وبطريرك أنطاكية في رسالة تتعلق بالمأساة التي وقعت أمس الأول في بيروت، كما أجرى بابا وبطريرك الإسكندرية أجرى محادثة هاتفية مع بطريرك أنطاكية السيد يوحنا ومع مطران بيروت الياس عودة، من مكتبه بمقر بطريركية الإسكندرية.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "صاحب السيادة كنيسة القديس مرقص والإكليروس سيصلون إلى الرب نهارًا وليلاً من أجل الشفاء العاجل للمصابين من أهل بيروت، غبطة بطريرك مدينة أنطاكية الكبرى وسائر المشرق، أيها الأخ العزيز والمحبوب في المسيح السيد يوحنا، نتعاطف مع غبطتكم".

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وتابعت الرسالة:" لقد علمنا بشكل مؤلم بالمأساة الفظيعة وغير المتوقعة التي طالت حورية الشرق الأوسط بيروت وفي نفس الوقت على شعب لبنان النبيل والمنكوب. وهكذا، بألم شديد في نفوسنا ، نسارع للانضمام بصلواتنا مع غبطتك، حتى يشرف رب الرحمة على قطيعك الذي تم اختباره بشدة ويغرس بلسم عزاء في نفوس إخواننا المسيحيين المختبرين بشكل غير عادل، والأخوات وبقية البشر، صاحب الغبطة، إن طاقم كنيسة القديس مرقص وإكليروسها يصلون إلى الرب ليل نهار من أجل الشفاء العاجل لجروح أهل بيروت المصابين بجروح خطيرة".