شكرا لقرائتكم خبر عن مين يكسب فى الحرب داخل ليبيا.. القصة الكاملة للصراع فى أول حلقات "بص العصفورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أولى حلقات برنامج بص العصفورة، تسلط الزميلة هناء أبو العز، الضوء على ملابسات الموقف بين تركيا ومصر، فى حال إذا تمسكت تركيا بالتعدى على الحقوق السيادية للدول، وتخطى الخط الأحمر الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ليبيا متمثلًا فى سرت والجفرة، والذى قد يهدد أمنها القومى.

وتوضح الحلقة،أهداف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،المتمثلة فى الاستيلاء على غاز المتوسط، و إنشاء قواعد عسكرية، بغرض السيطرة على موارد وثروات الدول، وتحقيق الحلم العثمانى والخلافة بمساعدة أعوانه من جماعة الإخوان الإرهابية وقطر.

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وتشرح الزميلة فى الحلقة الأولى، أسباب تخلى الدول الأوروبية و غيرها عن أردوغان، و استنكارهم لمخالفة القوانين الدولية، وقرار الأمم المتحدة بمنع تسليح ليبيا، ومناشدات الاتحاد الأوروبى لتركيا بمنع التوغل فى شرق المتوسط.

كما تشير الحلقة إلى تفويض القبائل الليبية والمؤسسات الشرعية المتمثلة فى البرلمان الليبيى المنتخب والجيش الوطنى، للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذ ليبيا من إرهاب ميليشات أردوغان.

وفى البرنامج تعرض هناء أبو العز تقرير موقع جلوبال فاير باور، الذى يشير إلى تقدم مصر عسكريًا حتى أصبح جيشها فى المرتبة التاسعة على مستوى العالم من بين 138 دولة، وتركيا فى المرتبة الـ11، وضعف قوة تركيا البرية بسبب بعد القواعد العسكرية التابعة لها عن ليبيا، واعتماد أردوغان على مرتزقة من سوريا والصومال، يدفع لهم رواتب شهرية قيمتها 2000 دولار، وهو الأمر الذى استنكره البنتاجون فى أخر تقرير له.

ويذاع برنامج بص العصفورة أسبوعيا عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو من تقديم وإعداد هناء أبو العز، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيرى، وإخراج شادي أبو الحسن.