شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تحشد الناخبين للتصويت وتحذر من المقاطعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل يومين من انتهاء الفترة القانونية لدعاية المرشحين على المقاعد الفردية وقائمة «من أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ، كثّف المرشحون تحركاتهم في المحافظات من خلال المؤتمرات الجماهيرية، إلى جانب المسيرات بالسيارات وحملات طرق الأبواب والدعاية المختلفة عبر مواقع الإنترنت.

واستكمل مرشحو الوفد جولاتهم ولقاءاتهم بالأهالى التي تستهدف حثهم على المشاركة وعرض برامجهم الانتخابية وتعريف الناخبين بهم وبسيرهم الذاتية، وأصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بيانًا أشاد فيه بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، مؤكدًا أنها تمارس دورا وطنيا في إدارة الانتخابات، تفعيلًا لقانونها رقم 198 لسنة 2017 الذي وضع ضمانات غير مسبوقة تضاهى أكثر الضمانات في الدول العريقة والديمقراطية، ويضمن أن ما يُدلى به الناخب من رأى في صندوق الانتخابات هو ما سيُعلن عنه في النتيجة النهائية بنزاهة وشفافية.

وقال «أبوشقة» إنه من هذا المنطلق وفى هذا الجو الديمقراطى الذي تشهده انتخابات الشيوخ، فإن نظام الانتخاب الفردى تختلف فيه الأعداد المطلوبة من محافظة لأخرى، فمثلا بعض المحافظات مثل (القاهرة) مطلوب انتخاب 10 نواب، وأخرى مثل (بورسعيد) مطلوب انتخاب نائب واحد، داعيًا الهيئة وجميع وسائل الإعلام إلى ضرورة توعية الناخبين باختيار العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان؛ إذ إن الزيادة أو النقصان في عدد من يختارهم الناخب يترتب عليه بطلان صوته الانتخابى، وأن تتضمن البرامج الإعلامية مادة توعوية لتبصير الناخبين بالعدد المطلوب في كل محافظة.

وواصل حزب مستقبل وطن تحركاته التنظيمية لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية، إذ شكّلت أمانة قسم دار السلام غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في القاهرة، وحشد القواعد الحزبية دعمًا للقائمة الوطنية «من أجل مصر»، وقال النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، إن الفترة المقبلة تحتاج عملا جادا وشاقا من جميع أقسام القاهرة، لافتًا إلى أن الحزب يمتاز بامتلاكه هيكلا تنظيميا في غاية القوة، وهو يعمل دومًا في صالح الدولة.

ونظم أحمد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لمرشحى التنسيقية على قائمة «من أجل مصر» في الجيزة، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بدائرة منشأة القناطر، وحث الدكتور محمد عمارة، مرشح التنسيقية عن المحافظة، جموع الحاضرين على أداء واجبهم الوطنى، لما يمثله مجلس الشيوخ من أهمية في الحياة النيابية، ودعم التجربة الديمقراطية، مؤكدًا أن مرشحى التنسيقية الـ5 سيكونون خير سند ومعبر عن آراء وطموحات الشباب.

وأشار الدكتور عمرو عزت حجاح، مرشح التنسيقية عن الجيزة أيضًا، إلى أن «الشيوخ» بمثابة مجلس خبرات لمعاونة البرلمان خراج التشريعات بأعلى جودة ممكنة، مؤكدًا أن التنسيقية تضم كفاءات شباببية في المجالات كافة؛ ستكون بمثابة دعم فنى لنوابها في المجلس الجديد.

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