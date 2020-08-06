شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعلن تجهيز 229 لجنة فرعية لـ«الشيوخ» وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية المؤتمر الموسع والاجتماع التنسيقي والذى عقده بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام مروان مساعد مدير الأمن والعقيد هشام الفقى المستشار العسكرى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة، وذلك لمتابعة واستعراض الاستعدادات والتجهيزات وكافة التدابير الخاصة بجولة انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالى،.

وقال المحافظ ان الاجتماع يأتى في اطار الاستعدادات لانطلاق جولة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر لها اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 أغسطس

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز وإتمام ومراجعة كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات.

وأضاف المحافظ أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة بكامل قطاعاتها 201 مركزا باجمالى عدد 229 لجنة فرعية موزعة على المراكز والمدن والقرى التابعة لها والأحياء وأن أجمالى عدد الناخبين على مستوى المحافظة 897 ألف و574 ناخب وناخبة .

كما وجه «بشارة» تعليمات إلى المدير العام لمديرية الصحة بضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائى داخل جميع اللجان وتوفير المستلزمات الوقائية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والكشف الطبى على جميع المترددين على اللجان الانتخابية للحفاظ على مستوى الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعيات المرض وتحقيق السلامة للمواطنين.

وأضاف أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية على كافة المستويات، وتفعيل خطط الطوارئ بالتعاون مع مديرية الصحة وجميع المرافق «الاسعاف، المياه والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز» فضلا عن متابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى تخص تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان، ومراجعة أعمدة الإنارة العامة وتجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة والتواصل مع رؤساء الأحياء لمراجعة وإتمام كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان الانتخابية.

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