شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: عبور 90 ألف سفينة بإيرادات 27.2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة منذ افتتاح قناة السويس الجديدة قبل 5 سنوات سجلت عبور 90 ألف سفينة بحمولة صافية 5.5 مليار طن، بإجمالى إيرادات قدرها 27.2 مليار دولار. وأضاف خلال احتفالية الهيئة بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الخطوط الملاحية وكوكبة من الشخصيات العامة بمقر المارينا الجديد شرق القناة، أمس، أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبنى استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحى للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن خطة تطوير المجرى الملاحى تمضى بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد ومن خلال عدة خطوات متوازية أبرزها إنشاء سلسلة من الجراجات على طول القناة الجديدة بهدف زيادة معدلات الأمان ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، لافتاً إلى امتداد خطة التطوير لتشمل كلا من إنشاء قيسونات ومرابط للسفن، وتطوير محطات مراقبة الملاحة وعددها ١٦ محطة بطول القناة والتى تتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى استمرار عملية الصيانة الدورية للقناة من خلال أسطول كراكات الهيئة للحفاظ على أبعاد القناة. وتابع أن التقارير الملاحية منذ بداية العام الميلادى ٢٠٢٠ وحتى شهر أغسطس الحالى تعكس الدور الذى لعبته القناة الجديدة فى الحفاظ على معدلات عبور السفن للقناة وفق المعدلات الطبيعية رغم التحديات العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد «Covid_19 »، إذ شهدت قناة السويس خلال تلك الفترة عبور 11250 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 693 مليون طن، وبإيرادات بلغت 3.3 مليار دولار.

وشدد رئيس الهيئة على أن القناة الجديدة لعبت دوراً محورياً فى رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة.