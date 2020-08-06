شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس لـ«المصري اليوم»: تأثير انفجار بيروت على الملاحة لن يظهر حاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن مدى تأثر القناة بانفجار مرفأ بيروت الهائل الذي وقع منذ يومين في لبنان وخلف المئات من الضحايا.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي للاحتفال بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ردا على سؤال لـ«المصري اليوم» حول تأثير انفجار مرفأ بيروت المدمر على قناة السويس، إنه «لن يظهر حاليا وأن الهيئة سترصد آثار ذلك الانفجار على حركة الملاحة».

وتابع قائلا: «التأثير هنشوفه بعد كده»، موجها التعازي للدولة اللبنانية في ضحايا الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، وأسفر عن 137 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، ويعتقد أن عشرات آخرين مازالوا تحت الأنقاض.

وأكد الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تعتبر أكثر ممر ملاحي متوفر به عنصر الأمان، والتأمين ضد الإرهاب، ويقدم الكثير من الخدمات.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تؤمن الممر الملاحي بالكامل، «وعندما تكون هناك سفن عليها إشعاع يقوم رجال الحرب الإلكترونية بفحصها، ولو في حاجة المركب مبتعديش».

وقال إلى أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب، بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، رغم التحديات العالمية المختلفة.

وعن الجراجات التي قررت اقامتها الهيئة للسفن على المجرى الملاحى للقناة وعددها 6 قال ان الهدف منها ضمان سيولة الملاحة وعدم تعطلها لتعطل سفينة تحت أي ظروف

Advertisements