شكرا لقرائتكم خبر عن تزين محطة قطار ابو زعبل بصورة طبيب الغلابة «محمد مشالي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام شابان بتزيين محطة قطار أبوزعبل بمدينة الخانكة بصورة الطبيب الراحل محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة بجوارها عبارة «يصبح الانسان عظيما بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان».

أوضح أحمد حجاب أنه وصديقه محمد السيد والذي يعمل رساما وتربطهما علاقة صداقة منذ سنوات سمعا كثيرا عن الدكتور محمد مشالى وتأثرا بمواقفه الانسانية من خلال مشاهدة مقاطع مصوره له عبر موقع التواصل الاجتماعي تأثرا كثيرا لتكريم الراحل طبيب الغلابة من قبل بعض المؤسسات العربية ففكرا ان يكون هناك تخليد لهذا النموذج المشرف وذكري له داخل محافظة القليوبية عبر رسمه على احد الاماكن العامة ليراه الناس.

وأشار أنه فوجيء وصديقه بالاهتمام البالغ بتلك الرسمة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ظاهرة جيدة ورسمة تشبه الراحل كثيرا.

وأكمل انه بدأ العمل بالرسمة على سور محطة أبو زعبل واستغرق العمل 6 ساعات، مؤكدا على أهمية توضيح النماذج المشرفة وجعلها ظاهرة عامة بعمل فني يخلد ذكراها لتبقي شاهدا على انسانية هؤلاء وتعطي مثالا للتضحية والفداء.

تزين محطة قطار ابو زعبل بصورة طبيب الغلابة

تزين محطة قطار ابو زعبل بصورة طبيب الغلابة