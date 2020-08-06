شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة استثنائية للعاملين بالقرى المضارة من الإرهاب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أثناء لقائه مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المحلية ومديري مديريات الخدمات، أنه تقرر منح الموظفين العاملين في مختلف الأجهزة المحلية ومديريات الخدمات داخل المحافظة والأجهزة التابعة لها من أبناء القرى الخمسة المضارة من الإرهاب بمركز بئر العبد(رابعة وقاطية واقطية والمريح والجناين ) أجازة استثنائية نظرا لظروف ترك أماكن اقامتهم بسبب الحادث الإرهابي، ولحين زوال السبب .

وأكد محافظ شمال سيناء، أن الأجازة للتيسير على أهالي القرى المضارة من الارهاب بمركز ومدينة بئر العبد.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين بضرورة التيسير والتسهيل عليهم بسرعة تلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .