شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .

وكانت الحكومة قد أكدت مؤخرا ضرورة استمرار الالتزام خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها؛ وذلك للحفاظ على ما تحقق من نتائج فيما يتعلق بتراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لأنه حال عودة هذه المعدلات للارتفاع مرة أخرى سيؤثر ذلك سلباً على دوران عجلة الاقتصاد.

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