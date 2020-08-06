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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .

وكانت الحكومة قد أكدت مؤخرا ضرورة استمرار الالتزام خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها؛ وذلك للحفاظ على ما تحقق من نتائج فيما يتعلق بتراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس ، لأنه حال عودة هذه المعدلات للارتفاع مرة أخرى سيؤثر ذلك سلباً على دوران عجلة الاقتصاد.

جانب من الاجتماع (1)

 

جانب من الاجتماع (2)

 

جانب من الاجتماع (3)

 

جانب من الاجتماع (4)

 

جانب من الاجتماع (5)

 

جانب من الاجتماع (6)

 

جانب من الاجتماع (7)

 

جانب من الاجتماع (8)

 

جانب من الاجتماع (9)

 

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جانب من الاجتماع (21)

 

جانب من الاجتماع (22)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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