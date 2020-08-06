شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار دولار قيمة صادرات مصر عام 2019 من الملابس.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جراف أوضح من خلاله أن صناعة المنسوجات المصرية تمتلك خصائص مميزة عظمت من استفادة مصر من تنويع سلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن 20 مليار دولار تقريبا هى قيمة صادرات مصر عام 2019 من الملابس المحيكة وغير المحيكة. Advertisements وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠. وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020

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