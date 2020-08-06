مصر | بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقات الدرجات النارية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقات الدرجات النارية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.
كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تعافي 1613 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.