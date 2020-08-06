مصر | قبل بيعها.. ضبط 27 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل بيعها.. ضبط 27 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في إحباط ترويج 27 طن كبدة فاسدة، وغير صالحة للإستهلاك البشري على الأسواق، بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

كانت أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام ( مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (لحوم ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية قدرها ( 27 طن كبدة ) بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للحملة، وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.