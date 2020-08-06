شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يغرم الشركة المسئولة عن نظافة شارع المجنونة 100 ألف جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق والنظافة والاشغالات بعدد من الشوارع بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الاداء خلال المرحلة الحالية .

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن جولة المحافظ شملت شوارع الشعب وخاتم المرسلين واليابان والسوايسة ومستشفى الصدر وترعه الزمر وترعه عبد العال والعشرين والكونيسة موجها بإزالة أى تعديات للمحال والمنشآت على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم ورفع اى اوتاد حديدية او إشغالات تستخدم فى حجز اماكن لركن السيارات .

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لوضع حل جذرى لاى معوقات مرورية بشارع ناهيا وخاصه السلوكيات الخاطئة لبعض قائدى المركبات بالسير عكس الاتجاه ما يسبب إعاقة مرورية شديدة بالشارع مشدداً على ضرورة مراجعة اماكن اليوترن والتخطيط المروري للشارع ورفع السيارات المتعدية على الأرصفة لتيسير الحركة المرورية .

وخلال الجولة قرر محافظ الجيزة توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على شركتى النظافة المسئولة عن نظافة شارع المجنونة بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور لعدم الالتزام برفع المخلفات مع مجازاة مسئول قطاع النظافة بهيئة النظافة للتقصير فى متابعه اعمال رفع المخلفات من قبل الشركات.

وفى إطار استجابته لحل شكاوى المواطنين تفقد المحافظ المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور موجها بمجازاة المتكاسلين عن اداء الخدمات للمواطنين والمتقاعسين عن اداء مقتضيات وظيفتهم ونقلهم من محل عملهم واستبدالهم بأخرين اكفاء بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .

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وفى نفس الاطار حرص المحافظ على متابعه منظومه العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعه استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة .

كما فاجأ راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف علي انتظام انعقادها دورياً موجهاً بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح .

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون .