شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الاسكندرية تخصص 7 معامل لاختبارات القدرات بـ4 كليات.. وبدء التسجيل الإلكتروني السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ( الأجنبية والعربية ) والشهادات الفنية، للطلاب المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اداء اختبار قدرات للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك بـ4 كليات هي كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتى من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها يوم السبت المقبل ٨ أغسطس وحتى ٢٠ أغسطس، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه رئيس جامعة الاسكندرية،عمداء الكليات التي تجرى بها اختبارات القدرات بتوفير الإمكانيات اللازمة للطلاب المتقدمين واتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت، حيث تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت وزارة التعليم العالى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2020.

وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الالكترونى من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.egوالتى تتم الكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ولفت إلى تخصيص الجامعة 7 معامل الكترونية لتسجيل الطلاب الراغبين في اجتياز اختبارات القدرات.

وشرح «جابر»، خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت، كالتالى يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع ثم يقوم ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب وتظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب ثم تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب ثم يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

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