شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: الهيئة استطاعت اجتذاب سفن بحمولات مختلفة رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة استطاعت اجتذاب عدد كبير من السفن بحمولات مختلفة، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، مقدما الشكر للرئيس السيسى الذى كان صاحب قرار الانتهاء من القناة الجديدة خلال عام واحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن 86.6 ألف سفينة مرت من القناة خلال الخمس سنوات قبل القناة الجديدة، وبعد افتتاح القناة الجديدة تم مرور 90 ألف سفينة فى الفترة من 2015 وحتى عام 2020، وهذا يؤكد كيفية تأثير القناة الجديدة على حركة الملاحة.

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وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القوات المسلحة والهيئة الهندسية ساهمت بشكل كبير فى إنجاز هذه القناة خلال وقت قياسى بالتعاون مع هيئة القناة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس، لا تغفل الجهود المبذولة من كافة العاملين فى قطاعات الهيئة المختلفة لضمان تحقيق الانجازات، فى كافة القطاعات قائلا: "خالص الشكر والتقدير لهم فى الذكرى الخامسة لافتتاح القناة الجديدة".

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن أزمة كورونا كان لها تأثير خلال الشهور الماضية على حركة الملاحة، ولكن نتوقع زيادة الحركة خلال الفترة المقبلة.