شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تنشر القوائم النهائية للتجديد النصفى تمهيدا للتصويت 21 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها 21 أغسطس 2020، وذلك على مقاعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية.

وأوضحت القوائم ترشح 10 أطباء على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان.

وكانت قد أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، يتفق مع ما تقوم به الدولة من قرارات لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه تم تحديد انتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان في 21 أغسطس 2020، عقب انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد .

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وأضافت النقابة، فى مذكرة توضيحيه للمستشار طه عادل رئيس النيابة، على ما جاء بالحكم الصادر في الطعن رقم 37214 لسنة 74 ق، والصادر من محكمة القضاء الإداري، حيث أن الحكم قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والخاص بإلغاء الانتخابات لحين تحسن واستقرار الأوضاع في البلاد وعودة الحياة الطبيعية في مؤسسات الدولة، ولما كان ذلك وما جاء بحيثيات الحكم وأسبابه المعول عليها تأسيسا على قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، وما تلاه من قرارات ، ومن حيث أن الأثر المترتب على هذا القرار هو تأجيل الجمعية العمومية لانتخابات نقابة أطباء الأسنان التي كان مقررا لانعقادها يوم 29 مارس 2020، وهذ الأثر يبقى نافذا بذاته دون حاجة الى صدور قرار من النقابة العامة.

وذكرت: أنه قياسا على ذلك وبالمقارنة فيما بين الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان وبين من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، نجد أن إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان تتفق مع ما تقوم به الدولة من قرار عودة ممارسة الحياة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ، ولا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد .