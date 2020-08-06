شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الشهادات المعادلة والناجحين بالثانوية العامة على مكتب التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع أول أيام عمله بعد فتح باب التسجيل باختبارات القدرات للناجحين بالثانوية العامة يشهد مقر التنسيق المركزى الجديد بجامعة عين شمس استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، وشهد مكتب التنسيق المركزى ، مع أول أيام فتح باب التسجيل باختبارات القدرات، إجراءات مشددة من قبل الأمن وشرطة نسائية وبوابات كاشفة عن المعادن، وكشف حرارى على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة قبل الدخول.

وخصص مكتب التنسيق المركزى شبابيك خاصة بطلاب الشهادات المعادلة ، وشبابيك خاصة بطلاب الثانوية العامة ، فيما خصص المكتب استراحات وأماكن انتظار لأولياء الأمور ووضع علامات إرشادية لوقوف الطلاب للتأكيد على التباعد الاجتماعى.

وتوافد على مكتب التنسيق عدد من الطلاب ما بين الحين والآخر ويتم توجيههم من قبل الموظفين على البوابات لأماكن مكتب التنسيق وأماكن الشهادات المعادلة للطلاب الراغبين للتقدم للكليات العسكرية ، فضلا عن توافد عدد كبير من الطلاب للاستفسار عن اختبارات القدرات .

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وأطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة، ويتاح بالموقع خدمة حجز اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، والتي تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات القدرات يوم 8 أغسطس، وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل، وتبلغ تكلفة الحجز لأداء اختبارات القدرات 450 جنيها تكلفة الحجز للقطاع الواحد ويتم سدادها إلكترونيا، كما أنه يحق للطالب الاختبار بأكثر من قطاع.

ووضعت الكليات والجامعات التي تجرى بها اختبارات قدرات، مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترزاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء اختبارات القدرات، بداية من تحقيق التباعد الاجتماعى وتخفيض الأعداد خلال الامتحان مع توزيع الطلاب على أيام مختلفة.