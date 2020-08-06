شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الاسكندرية تعلن تضامنها مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط (CONFREMO)، ببرقية إلى ليرفاى سابوران، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، وأعضاء مكتب الCONFREMO بلبنان، أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان الشقيق، على خلفية الانفجار الذي شهده مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس.
وأكدت الجامعة على دعمها الكامل ومساندتها الصادقة للشعب اللبناني العزيز على مصر، متمنين أن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به والخروج من أزمته والعبور به إلى بر الأمان .
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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