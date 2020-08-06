شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية للتنسيق: 98.4% للطب و98.2% للأسنان و97.8% للصيدلة 93.9% للهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شرائح مجاميع الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، والبالغ عددهم ٤٩٠ الف و٣٢٢ طالبا، حصول ٨٨ ألفا و ٢٥٨ طالبا على مجاميع تتراوح مابين ٩٥٪‏ إلى أقل من ١٠٠٪‏ بنسبة ١٨٪‏، وذلك قبل إضافة درجات الحافز الرياضي للحاصلين عليه، وهذه الشريحة هي التى تتنافس فى المرحلة الأولى على الالتحاق بكليات القمة (الطب – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعى) للشعب العلمية وتقبل هذه الكليات ما يقرب من ٢٤ ألفا بعد زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالطب.

كما يتنافس طلاب الشعبة الهندسية فى هذه الشريحة على ١٨ ألف مكان فى كليات الهندسة، ويتنافس طلاب الشعبة الأدبية فى هذه الشريحة على ٥ آلاف مكان فى كليات (الإعلام والاقتصاد والألسن).

وقالت مصادر مطلعة على أنظمة التنسيق إن شرائح مجاميع المتفوقين تيبن وجود ارتفاع فى أعداد طلاب الحاصلين على ٩٥٪‏ فأكثر بواقع ١٠ آلاف طالبا تقريبا عن العام الماضى بالشعب الثلاثة، ومن المنتظر أن يقابل هذه الزيادة زيادة فى أعداد المقبولين بالعام الجامعى الجديد خاصة فى كليات الطب البشرى ، وهو ما يشير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة لن يرتفع عن العام الماضى وفقا لمجمع التكرارى لمجاميع الثانوية العامة بالقسمين العلمى والأدبى.

ويحسم هذا الارتفاع المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة هذا العام والذى يجرى إعداده فى وزارة التعليم العالى ويوضح أعداد الطلاب المشتركين فى كل نصف درجة، ووفقا لما سبق من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لقبول طلاب القسم العلمى شعبة العلوم إلى ٤٠٣.٥ درجة بنسبة ٩٨.٤ ٪ بكليات الطب و ٤٠٣ درجة بنسبة ٩٨.٢ ٪ بطب الأسنان و٤٠١ درجة بنسبة ٩٧.٨ ٪.

كما أنه من المنتظر أن يستقر الحد الأدنى او ينخفض ما بين نصف درجة ودرجة للقبول بكليات القطاع الهندسى ومن المرجح ان يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى ٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣،٩٪.

وفى الشعبة الأدبية يتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول ٣٩٥ درجة بنسبة ٩٦.٣٤٪‏ لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و٣٩١.٥ درجة بنسبة ٩٥.٤٩٪ للألسن و٣٨٧ درجه بنسبة ٩٤.٣٩٪‏ للإعلام ويعتمد ذلك اعتمادا كليا على أعداد الناجحين فى اختبارات القدرات.

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ووفقا لنتائج الثانوية العامة من المتوقع قبول ١٤٥ ألف طالب بالمرحلة الاولى بحد أدني للحاصلين على ٣٩٨ درجة بنسبة ٩٧٪‏ للشعبة العلمية و ٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣.٩ ٪‏ ‏ للهندسية و ٣٢٨ درجة بنسبة ٨٠ ٪‏ للأدبية.