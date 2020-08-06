شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 إعلان مخالف في الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن خالد حامد العرفي، رئيس مدينة الباجور، شن حملة مكبرة لإزالة أي مخالفات بميادين المدينة. وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وبتواجد نواب رئيس المركز، بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة بمحيط ميدان الباجور حتى مجمع المواقف. وأسفرت الحملة عن إزالة 100 إعلان مخالف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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