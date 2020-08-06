شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غرف عمليات جديدة في «بنها الجامعي» بتكلفة 73 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إشارة البدء لتفعيل العمل بـ10 غرف عمليات موحدة، بحضور الدكتور طارق العيسوى، المدير التنفيذى للمستشفى، والدكتور عمرو الدخاخني، نائب المدير.

وقال «القاضى» إن تكلفة غرف العمليات الجديده 63 مليون جنية، إضافة إلى 10 ملايين جنيه تكلفة تجهيزها، وتم صرف هذه التكلفة من موارد الجامعة.

وأكد «القاضي» أن الإدارة تعمل بكل جهدها على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين على مستشفيات جامعة بنها.

بدء العمل بغرف العمليات الجديد بطب بنها

بدء العمل بغرف العمليات الجديد بطب بنها

بدء العمل بغرف العمليات الجديد بطب بنها