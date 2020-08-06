شكرا لقرائتكم خبر عن أنجبت توأمًا ثلاثيًا.. ولادة قيصرية لمريضة «كورونا» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجرى فريق طبي بمستشفى ناصر العام، مساء الأربعاء، عملية ولادة قيصرية لربة منزل في منتصف عقدها الثالث، مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أنجبت توأمًا ثلاثيًا.

وقال الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، إن المريضة كانت محتجزة بمستشفى ناصر العام إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة داخل غرفة العناية المركزة، حيث كانت في الأيام الأولى من الشهر الثامن من حملها، وتعاني من ضغط حمل، وانخفاض في نسبة هيموجلوبين الدم.

وقالت الدكتورة سالي الخولي، مدير المستشفى، إن فريق طبي من قسم النساء والتوليد والتخدير تدخلوا لإجراء العملية بعد حجز أكياس الدم والبلازما، وخرجت المريضة من العملية بصحة جيدة، لاستكمال العلاج بالعناية المركزة، وأن الأطفال بصحة جيدة ويتلقون العلاج اللازم بالحضانة.

وأضافت أن الفريق الطبي أجرى الجراحة بمهارة وسرعة، خاصة أن المريضة أجرت أول ولادة لها منذ 5 سنوات.