محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: شن حي الوراق بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات والتعديات واتخاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وقالت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالحفاظ على المظهر العام والتصدي لجميع الإشغالات والباعة الجائلين وإعادة النسق الحضاري لشوارع الجيزة.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات محافظ الجيزة.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بالوراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.