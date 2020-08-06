شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إعلام لبنان لتليفزيون الخليج 365: الحكومة ستتقدم باستقالتها فى تلك الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إنه لا يوجد أى شخص داخل الحكومة الآن متمسك بالكرسى، لكن متمسكون بالمبادئ، ولدينا عزم أكيد لتحقيق الأهداف، ونرى أن الهروب من المسؤولية الآن يعتبر أحد أنواع الجبن، ولا يخدم القضية، لأننا نمر بوقت مصيرى.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر "تليفزيون الخليج 365"، إن الحالة الوحيدة التي ستتقدم فيها الحكومة باستقالتها هى إذا وصلنا لمرحلة معينة نجد أنفسنا عاجزين فيها عن تحقيق وعودنا للمواطنين، قائلة: "وقتها سنقوم على الفور بالمغادرة والانسحاب من مناصبنا، كما أن السلطة التشريعية وسلطة الشعب في لبنان لديها الحق في التخلص من أي شخص يشكل عبء على الحياة السياسية في لبنان".

وأشارت إلى أن لبنان قادرة على الخروج من الكبوة وتجاوز آثارها، موضحة أن الخروج من المحنة سيتم من خلال تضامن وتكاتف الشعب وثقته في القدرة على تجاوز المحنة، لأن هدفنا الأساسي هو الإعمار وليس التخريب، فقط أتمنى ألا تؤثر الأغراض السياسية على مصلحة البلد.