أخبار مصر | بئر التحرش.. شباب الصحفيين تكشف فضيحة زوج آية حجازي وصديقه "تيتو"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بئر التحرش.. شباب الصحفيين تكشف فضيحة زوج آية حجازي وصديقه "تيتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت جبهة شباب الصحفيين، الناشطات اللاتي تعرضن للتحرش من الاثاريان الوهميان محمد حسين مصطفى عبد الله زوج أية حجازي السابق اتهماهما في القضية رقم 42522014 جنايات اتجار في البشر ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة وزميلة في نضال التحرش الإثاري طارق محمد أحمد حسین وشهرته "تيتو" بسرعة تقديم بلاغات ضدهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه ايذاء السيدات وفضحهن.
وأكدت الجبهة أنه بعد إعلان وتضرر 4 ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، والتحذير من التعامل مع الثاني عقب انطلاق هاشتجات تكشف تحرشهم وفضحهم. أصبح من الواجب محاكمتهم
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن طارق محمد أحمد حسين " شهرته طارق كيتو " باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس وسبق له في عام ۲۰۱۷ التحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود ومتهم في القضية رقم ۲۰۱۸۱۷۳۹ التحرك الإعلامي للعناصر الإثارية والاخوانية ومتهم في قضايا تحرش كثيرة في تونس.
وأضاف طوالة، أن محمد حسين وصديقه تيتو صدعونا كذبًا وزوار بشعارات وهمية خلال الفترة الماضية ولكنهم سرعان ما انكشفوا وسقط عنهم قناع الشرف الذي يدعونة وسقطوا في بئر التحرش لينضموا إلي سلسلة المتحرشين.
انتخابات مجلس الشيوخ
وطالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالمشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي الجديد المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تحدد لها يومي الاحد والاثنين 9 و10 اغسطس الجاري بمقار السفارات المصرية بالخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 اغسطس الجاري باللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية.. مؤكدة الجبهة علي ان المشاركه واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن حريص على إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن جموع المصريين الشرفاء الابطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سوف يبهرون العالم كعادتهم بالمشاركة في الانتخابات بكثافة عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة.
واضاف طوالة أن مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة لتكتمل غرفتي الحياة النيابية حيث ينظر العالم بعين التقدير والاعجاب لاستعداد الدولة المصرية لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ.
وأشار رئيس الجبهة إلي ان العالم سوف يتوقف لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني.مؤكدين على مشاعرهم الصادقة تجاه بلدهم.