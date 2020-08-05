أخبار مصر | بئر التحرش.. شباب الصحفيين تكشف فضيحة زوج آية حجازي وصديقه "تيتو"

طالبت جبهة شباب الصحفيين، الناشطات اللاتي تعرضن للتحرش من الاثاريان الوهميان محمد حسين مصطفى عبد الله زوج أية حجازي السابق اتهماهما في القضية رقم 42522014 جنايات اتجار في البشر ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة وزميلة في نضال التحرش الإثاري طارق محمد أحمد حسین وشهرته "تيتو" بسرعة تقديم بلاغات ضدهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه ايذاء السيدات وفضحهن.

وأكدت الجبهة أنه بعد إعلان وتضرر 4 ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، والتحذير من التعامل مع الثاني عقب انطلاق هاشتجات تكشف تحرشهم وفضحهم. أصبح من الواجب محاكمتهم

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن طارق محمد أحمد حسين " شهرته طارق كيتو " باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس وسبق له في عام ۲۰۱۷ التحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود ومتهم في القضية رقم ۲۰۱۸۱۷۳۹ التحرك الإعلامي للعناصر الإثارية والاخوانية ومتهم في قضايا تحرش كثيرة في تونس.

وأضاف طوالة، أن محمد حسين وصديقه تيتو صدعونا كذبًا وزوار بشعارات وهمية خلال الفترة الماضية ولكنهم سرعان ما انكشفوا وسقط عنهم قناع الشرف الذي يدعونة وسقطوا في بئر التحرش لينضموا إلي سلسلة المتحرشين.

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