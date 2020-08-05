شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تنتظر خليفة نصيف الحفناوي بعد ترشحه لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتظر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، خليفة الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، بعد ترشحه لمجلس الشيوخ بالمحافظة، ما يترتب عليه فراغ منصبه.

وترددت أسماء المرشحين داخل أروقة المديرية وقطاع المستشفيات بالمحافظة، وكذلك الوحدات الصحية، بصعود أسهم كل من الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير عام مستشفى منوف العام، لشغل المنصب، حيث كان مرشحا في وقت سابق لشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، كما نجح عبد الناصف، الحاصل على الدكتوراه في الجراحة، مع طاقم مستشفى منوف العام سواء الأطقم الطبية والتمريضية والعمال في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال تقديم الخدمة الطبية العادية بالتوازي مع الخدمات المخصصة لمواجهة كورونا.

وفي الوقت نفسه، تردد اسم الدكتورة رشا خضير، وكيل المديرية، والتي شغلت المنصب في مارس عام 2019، حيث أسهمت هي الأخرى في النهوض بقطاع الجودة داخل المديرية.