شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تنتظر خليفة نصيف الحفناوي بعد ترشحه لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنتظر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، خليفة الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، بعد ترشحه لمجلس الشيوخ بالمحافظة، ما يترتب عليه فراغ منصبه.
وترددت أسماء المرشحين داخل أروقة المديرية وقطاع المستشفيات بالمحافظة، وكذلك الوحدات الصحية، بصعود أسهم كل من الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير عام مستشفى منوف العام، لشغل المنصب، حيث كان مرشحا في وقت سابق لشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، كما نجح عبد الناصف، الحاصل على الدكتوراه في الجراحة، مع طاقم مستشفى منوف العام سواء الأطقم الطبية والتمريضية والعمال في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال تقديم الخدمة الطبية العادية بالتوازي مع الخدمات المخصصة لمواجهة كورونا.
وفي الوقت نفسه، تردد اسم الدكتورة رشا خضير، وكيل المديرية، والتي شغلت المنصب في مارس عام 2019، حيث أسهمت هي الأخرى في النهوض بقطاع الجودة داخل المديرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المنوفية» تنتظر خليفة نصيف الحفناوي بعد ترشحه لمجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.