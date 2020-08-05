شكرا لقرائتكم خبر عن الأول علمى رياضة لتلفزيون الخليج 365: تعجبت من عدم تلقى اتصالات تهئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب عمر محمد عبد السميع الأول علمى رياضة بمجموع 410 من القناطر الخيرية، إنه تعجب من عدم ذكر اسمه وتلقيه اتصالات من وسائل الاعلام كونه من أوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تلقى التهئنة من إدارة المدرسة والأهل والأقارب.

وأشارعمرر محمد عبد السميع فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إلى أنه فوجئ فور استيقاظه من النوم بفرحه كبيرة داخل المنزل وانتشار الزغاريد، موضحا أنه علم بخبر نجاحه وأنه ضمن أوائل الثانوية العامة من خلال جده الذى كان يشاهد مؤتمر وزير التعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

وأشار إلى كان يحدد له هدف وخطة يومية اثناء السنة الدراسية لتنظيم ساعات المذاكرة ويحرص على تنظيم الوقت، مشيرا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة.