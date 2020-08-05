شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد منطقة المنتزه ويوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، جولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بمحافظة الإسكندرية. ووجه الرئيس بضرورة البدء الفوري في عملية تطوير المنتزه، لتصبح مقصدا سياحيا لأهالي الإسكندرية ومقصدا عالميا لجذب السائحين. من جهته، أكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بذل قصارى الجهد لتنفيذ مشروعات التطوير تكليفا لتوصيات الرئيس ومجلس الوزراء. حضر الجولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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