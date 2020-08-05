مصر | الإعدام شنقا لثلاث متهمين قتلوا مواطنا بقصد السرقة في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا لثلاث متهمين قتلوا مواطنا بقصد السرقة في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمدينة 15 مايو، بالإعدام شنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر رجب شعبان رحب ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول، قيام المتهمين "أمال. م"، ربة منزل و"أحمد.س"، تاجر ملابس، و"محمد. ا"، سمكري سيارات، بقتل المجني عليه "س. ا"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله، بأن استدرجته المتهمة الأولى لمسكن المتهم الثالث ثم أجهزوا عليه بخنق المتهمة الأولى له، حال تواجد الثاني والثالث برفقتها بمسرح الجريمة للشد من أزرها قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وقام المتهمون بسرقة المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا "هاتف محمول، مبلغ 4 آلاف جنيه"، والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه، بأن دسوا له في شرابه "عقار الكلونازيبام" المخدر، ففقد وعيه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي المسروقات.