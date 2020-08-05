أخبار مصر | برلماني يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بتخصيص منح لأوائل الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بتخصيص منح لأوائل الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، بتمويل من صندوق تحيا مصر، وكذلك دراسة تخفيض حد القبول بالجامعات الأهلية الجديدة بالمحافظات، يتيح لهم الالتحاق بكبرى الجامعات بتمويل من صندوق تحيا مصر.

ووجه "عامر" في بيان له بالشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قائلا: "أثبت أن لديك مشروع جدير بالثقة والدعم لتطوير التعليم في مصر، وواجهت صعوبات كثيرة ونقد في غير محله حتى تصل إلى هذا النجاح".

وتمنى النائب فرج عامر التوفيق لطلبة الثانوية العامة في المرحلة الجامعية، مطالبهم باختيار الكلية بناء على مهاراتهم وليس وفق المجموع، بجانب دراسة احتياجات سوق العمل والارتكاز عليها في تحديد الكلية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

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وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبطالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع: “عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبطالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالبطالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالبطالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبطالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة”.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.