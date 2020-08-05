شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا في المنيا وفاة مصاب ، واستمرار علاج 56 مصاب المنيا – سعيد نافع : أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل 17 حاله إصابة جديد بوباء كورونا المستجد ، تم تحويلهم جميعا الي مستشفيات الحجر الصحي والعزل لتلقي العلاج . كما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بمركز ملوي ، وفاة مصاب واحد متأثرا بالوباء ، واستمرار علاج 56 مصابا بالوباء .. شدد المحافظ اللواء اسامة القاضي ، علي استمرار عمليات التعقيم والتطهير وعدم التراخي ، وتنفيذ الحملات للتأكد من تنفيذ خطة التباعد بين المواطنين داخل المصالح الحكومية والمقاهي والكافي شوب .. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.