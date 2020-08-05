شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربيه يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه اجتماعا بحضور اللواء. هاني. مدحت. مدير امن الغربية والعميد احمد البلتاجي الرقابه الاداريه والعميد حازم الخولي مدير فرع الامن. الوطني بالغربية والعميد ايمن فكري المستشار العسكري للمحافظة واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة

لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والمقرره يومي 11 و12 من شهر اغسطس الجاري حيث يبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت 3 مليون و327 الف و350 مواطن والتي سوف تجري داخل 799 لجنه انتخابيه علي مستوي مراكز ومدن المحافظه المختلفه داخل 703 مقر انتخابيه

ووجه الجهات المسئولة عن لجان الإنتخابات بالتعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير كافة الامكانيات داخل اللجان وجاهزيتها اثناء العملية الانتخابية ..

واكد المحافظ علي ضرورة سلامه وجاهزية المقرات الانتخابيه من توافر الاضاءه اللازمه وكذا سلامة المداخل والمخارج والعمل علي توفير كراسي متحركه للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه واقامه سرادق ومظلات علي مداخل اللجان واماكن لجلوس كبار السن وذالك للعمل علي راحتهم خلال اداءهم الانتخابات

كما وجه ايضا بتوفير مياه الشرب والعمل علي سلامة دورات المياه وصلاحيتها ..

كما اشار محافظ الغربيه بإختيار اماكن مؤمنه لوضع المركبات القائمه لنقل افراد التأمين اثناء الانتخابات وتدبير السيارات المختلفه والاتوبيسات لتجهيز السرادقات الخاصه للجان والتأكد من صلاحيه خطوط التليفونات الارضيه المتواجده باللجان

كما اصدر محافظ الغربيه توجيهاته لوكيل وزاره الصحه وهيئة الاسعاف برفع درجة الاستعدادبكافة المستشفيات وتوافر سيارات الاسعاف والعمل علي سرعة الوصول للمرضي .

مؤكدا علي توافر كافة الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ومراعات المسافة والالتزام بارتداء الناخبين للكمامات الواقيه ... وكذا استمرار عملية التطهير قبل وبعدالعملية الانتخابيه ..

كما اشار الي ضرورة توافر كافة الحمايه المدنيه والوقايه من اخطار الحريق والمفرقعات

وفي السياق ذاته اكد محافظ العربيه علي اهمية المشاركه في هذه الانتخابات وعلي المواطنين الاسراع بالادلاء بأصواتهم لاستكمال البناء الديمقراطي داخل الدوله مشيرا الي ان محافطة الغربيه بها رجال اوفياء يحبون وطنهم ..

مؤكدا بضرورة عمل التوعية اللازم للمواطنين علي اهمية الخروج والادلاء باصواتهم في الانتخابات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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