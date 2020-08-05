شكرا لقرائتكم خبر عن «وداعًا شعلان».. محافظ البحيرة يُكرم وكيل الأوقاف السابق ويستقبل «الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى مكتبه اليوم الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة أوقاف البحيرة السابق، الذى بلغ سن المعاش، مؤكدًا على دوره الهام والفعال خلال الفترة الماضية فى العمل على نشر صحيح الدين.

سيظل الدكتور محمد شعلا ن نموذجًاً يُحتذى به فى الوفاء والاخلاص فى العمل

وأشاد «آمنة» بالدور التنويري للمساجد والأئمة، وأن «شعلان» سيظل نموذجًاً يُحتذى به فى الوفاء والاخلاص فى العمل، وقدم له درع المحافظة متمنيًا له التوفيق دوام الصحة.

واستقبل المحافظ الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل وزارة الاوقاف الجديد، وهنأه بمهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق، وحسن الأداء، وأن يكون خير خلف لخير سلف، مؤكدًا على استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين محافظة البحيرة ووزارة الاوقاف.

محافظ البحيرة يكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق ويرحب بالجديد

محافظ البحيرة يكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق ويرحب بالجديد