شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب يجتاح لبنان.. تلفزيون ”الخليج 365” يعرض فيديوهات لانفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تلفزيون ”الخليج 365” على عدد من الفيديوهات التى ترصد المشاهد المصاحبة للانفجار الذى وقع بمرفأ بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات، حيث يأتى ذلك قبل أيام من الحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.

وأظهرت الفيديوهات حجم الخسائر التي وقعت في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار، فيما نفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذى وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت كان يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطنى في قصر بعبدا لبحث التفجير الذى هز بيروت، بينما تم إعلان الحداد غدا ولمدة 3 أيام.

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وتفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان وقوع الانفجار في المرفأ، كاشفا عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج أطفاء بيروت كانوا توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق، مشيرًا إلى أن بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق، وفق ما نشره تلفزيون "إل بي سي"، ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية قال محافظ بيروت: ما حدث أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكى.

من جانبه، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازى والمواساة لأشقائنا فى لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "خالص التعازى والمواساة لأشقائنا فى لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".