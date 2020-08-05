شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 21 رحلة دولية لنقل 1700 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران عن جدول رحلاتها المقررة غدا الأربعاء 21 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام - باريس - روما - لندن - الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - إسطنبول- الخرطوم ورحلتين جويتين إلى وميلانو وأبوظبي ودبي ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلة جوية داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 1700 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.