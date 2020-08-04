الأمن الاقتصادي: ضبط 800 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 812 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وأسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1044قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3635 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.
كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها وأسفرت جهودها عن ضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية"، عن ضبط 91 قضية متنوعة.
وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها
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