شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات الملكية.. أسعار التذاكر وأبرز معروضاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح متحف المركبات الملكية فى منطقة بولاق أبو العلا، بعد أن شهد المتحف عملية ترميم شاملة أزالت أثار الإهمال التى طالته خلال سنوات إغلاقه، وتفقد الدكتور خالد العنانى المتحف مؤخرا للوقوف على اللمسات الاخيرة للمتحف قبل افتتاحه رسميا للجمهور. وإليك أسعار تذاكر المتحف ومواعيد استقبال الجمهور وأهم القطع المعروضة: أسعار التذاكر متحف المركبات تبلغ 20 جنيهاً للمصريين و 5 جنيهات للطلاب. فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهاً للطلاب الأجانب. يبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيهاً. استخدام كاميرات الهاتف المحمول خلال الزيارة بالمجان. من المقرر استقبال الزائرين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بعد فتحه رسميا. متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل عام 1863. تمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد. ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة. تم استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء. Advertisements تكلفة ترميم متحف المركبات الملكية بلغت 63 مليون جنيه. بدأت الأعمال فى عام 2017 بعد أن كان يعانى من إهمال كبيرة. وتشمل عمليات الترميم تجهيز قاعات العرض الخاصة وتزويده بأحدث نظم الإضاءة. توفير قاعة لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية الخاصة بالأسرة العلوية. المتحف مزود بكافيتريا ومصعد لذوى الاحتياجات الخاصة. ويشمل 5 قاعات للعرض أولها قاعة الهدية وستعرض العربات والمركبات المهداة الي الأسرة العلوية. أهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلي الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس. أما القاعة الثانية هي قاعة العرض المكشوف وستعرض أندر أنواع المركبات. القاعة الثالثة ستضم مجموعة عربات استخدمها أفراد الأسرة العلوية بالمناسبات الرسمية . القاعة الرابعة ستضم الملابس الخاصة بسائقي الخيول. القاعة الخامسة تعرض مجموعة الإكسسوارات التي كانت تستخدم لتزيين الخيول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات الملكية.. أسعار التذاكر وأبرز معروضاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.